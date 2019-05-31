Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Harun F. ve Mert Mustafa C. ile Fatih Mahallesi'ndeki evine gittikleri Recep B. arasında tartışma çaktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep B, tabancayla Mert Mustafa C. ve Harun F'ye ateş etti. Mert Mustafa C. ve Harun F. de Recep B'yi bıçakla yaraladı.
Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mert Mustafa C. ve Harun F, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Polise giderek teslim olan Recep B. ise hastanede tedavi ettirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:30 Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Bafra, Samsun, Güncel
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