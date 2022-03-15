Samsun'da silahlı yaralamaya 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanma olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Aysu Sokak'ta önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki P.P. sol bacağının 2 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - SAMSUN