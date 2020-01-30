Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi Mantarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar sonucu birinci derece sit alanında 4 kişiyi izinsiz kazı yaparken yakaladı.


Gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte, 1 adet jeneratör, 1 adet beton kırma aleti, 2 adet dedektör, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet akü, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet malya, muhtelif miktarda yaşam malzemesi, 40 kilo patlayıcı madde özelliği olan amonyum sülfat ve 9 adet kaya kırıcı kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, Kavak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:21 Kaynak: İHA
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