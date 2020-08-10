Samsun'da Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü kuruldu - Son Dakika

Samsun'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak nitelendirilebilecek dernek, vakıf, cemiyet, sendika gibi sivil toplum yapılanması için koordinatörlük kurulduğu bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü'nün Valiliğin birinci katında hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

Koordinatörlüğün sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerini paylaşmak, ortaya çıkan sorunların çözümünde işbirliği, güç birliği ve akıl birliği ortamı ve iklimi oluşumuna destek vermek, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki önyargı ve mesafeyi ortadan kaldırarak birlikte proje bazlı çalışma yeteneği kazandırmak, ihtiyaç duydukları kamu desteğinde bürokratik uygulamalar konusunda yardımcı olmak ve esnek bir destek mekanizması geliştirilmek amacıyla kurulduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "STK'lar ile devletimizin gücünü nasıl birleştirebiliriz düşüncesiyle yola çıkarak Samsun Valiliğimiz bünyesinde STK Koordinatörlüğünü kurduk. STK'larımız her türlü sorun, ihtiyaç ve bilgi edinme gibi konularda bu birime başvurabilecektir. İhtiyaç duydukları bürokratik uygulamalar konusunda STK'larımıza yardımcı olacağız. Yerel, ulusal ve küresel sorunlarla ilgili çözüm ve fikir üretilmesi noktasında STK'larımız ile birlikte eğitim ve çalıştaylar düzenlenmeyi planlıyoruz. Bu birim ile kamu kurumlarıyla STK'lar arası yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz."