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Samsun'da Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı başladı - Son Dakika

Samsun'da Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı başladı

13.12.2021 14:33
Samsun'da Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı başladı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin, "Terörün finansmanı kara paranın aklanması gibi hususlar artık sivil toplumu tehdit etmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin, "Terörün finansmanı kara paranın aklanması gibi hususlar artık sivil toplumu tehdit etmeye başladı. Sivil toplumun üzerinde, bu gönüllülüğün üzerinde böyle bir saldırı var. Bu saldırı için sizleri korumak, sivil toplumu korumak zorundayız." dedi.

Zengin, bir otelde sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ve bir gün sürecek Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı'nın açılış konuşmasında, derneklere rehberlik yapmak amacıyla kolaylaştırıcı ve sadeleştirici mevzuat çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Samsun'da 2 binin üzerinde dernek olduğunu, Türkiye'de bu rakamın 122 bine ulaştığını vurgulayan Zengin, "Bu derneklerin hepsi faal, hepsi canlı, hepsi işini yapmak için gayretli. Kendi çapında da olsa küçük de olsa devasa işler kapsamında da olsa çok hareketli bir sivil toplum var." diye konuştu.

Zengin, 2005 yılında dernek sayısının 60 bin olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dernek üye sayılarımız Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyonu buldu. On milyon üyesi bulunan bir sektörden bahsediyoruz. Aslında yeterli mi? Değil. İçinde yaklaşık 2 milyon civarında bayan üye var. Yeterli mi? Değil. Bu sektörün hükmettiği bütçeyi söylersem işin ciddiyeti herhalde daha iyi anlaşılacaktır. Yaklaşık 30 milyar TL'lik bir bütçeye hükmeden bir sektörden bahsediyoruz. 30 milyar TL'yi çeviren ve yöneten bir sektör. Ülkemizin istihdamına katkı açısından sivil toplum kuruluşlarımız yaklaşık 35 bin 400 civarında gönüllü üye çalıştırıyor. Yaklaşık 42 bin 800 civarında fiilen ücretli ve maaşlı çalışanları var. Yaklaşık 80 bin civarında insanı istihdam eden tam zamanlı, yarı zamanlı, ya da kısmi zamanlı olmak üzere gönüllülük esasına da dayalı ama bir taraftan da SGK'lı çalışan 80 bine yakın insana ekmek veren bir sektörden bahsediyoruz."

Sivil toplumun çok önemsendiğini bu nedenle Bakanlıkta, Sivil Toplum İstişare Kurulu oluşturulduğunu belirten Zengin, "Sivil toplum örgütleri istişare için Bakanlığa çağrılıyor ve toplantıda alınan notlar ve geri bildirimler, sivil toplumun görüşleri kayıt ediliyor. Bütün çalışmalar da Sivil Toplum İstişare Kurulunun önerileriyle yürüyor. Sivil Toplum İstişare Kurulu şu anlama da geliyor, karar mekanizmalarına katılım. Size yaptığımız rehberlikte amacımız sizin karar mekanizmalarına katılmanız." ifadesinde bulundu.

Zengin, sivil toplumun kırılgan bir yapıya sahip olduğunu, suistimale açık alanlar olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İyi niyetliyle kötü niyetliyi ayırmanın zor olduğu bir sektörü yönetiyoruz. İyi niyetliyle kötü niyetlinin birbirine karıştığı yerde kimin iyi kimin iyi olmadığını ayırmak biraz zor olabilir. Bu anlamda bu sektörün kırılganlığını gidermek için bazı hassas bilgileri de sizinle paylaşmamız gerekiyor. Özellikle mali konularda. Terörün finansmanı kara paranın aklanması gibi hususlar artık sivil toplumu tehdit etmeye başladı. Sivil toplumun üzerinde, bu gönüllülüğün üzerinde böyle bir saldırı var. Bu saldırı için sizleri korumak sivil toplumu korumak zorundayız."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da sivil toplum örgütlerinin, tarih boyunca devletin ruh, gönül ve gaye birliği içinde çalıştığına işaret etti.

Sivil toplum kuruluşlarının temeli olan vakıf kültürünün, hayatın her alanında görüldüğünü ifade eden Dağlı, "Vakıflar, dernekler ve meslek kuruluşları, kar amacı esaslı kuruluşlar değillerdir ve temel niyet, amaç ve esasları hizmettir. Üç kıtaya dağılan eserlerimizin ve Anadolu'yu bize yurt yapan anlayışın altında bu sivil fedakarlık anlayışlarını görürüz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, Adnan Zengin, Saldırı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Sivil Topluma Rehberlik Çalıştayı başladı - Son Dakika


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