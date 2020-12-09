Samsun'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Samsun'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
09.12.2020 09:33
SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Necati Selçuk (62) ile eşi Bergüzar Selçuk (60) hayatını kaybetti.
SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Necati Selçuk (62) ile eşi Bergüzar Selçuk (60) hayatını kaybetti.
Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi'nde oturan Bergüzar ve Necati Selçuk'tan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine gitti. Eve giren yakınları, Selçuk çiftini yatak odalarında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bergüzar ve Necati Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit edildi. Çiftin cesetleri, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika Bilim insanlarından dehşete düşüren araştırma: Türkiye antibiyotik kullanım oranıyla alarm veriyor Biden'dan Türkiye'yi kızdıracak atama: PKK'yı eğiten Orgeneral Austin, savunma bakanı oluyor Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Futbol dünyası Webo'nun yanında! Binlerce destek mesajı geldi Avrupa basını Başakşehir'e yapılan ırkçılığı konuşuyor! Büyük destek geldi Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu