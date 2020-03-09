Samsun'da şofbenden yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da şofbenden yangın çıktı - Son Dakika

Samsun'da şofbenden yangın çıktı

6 saat önce

Samsun'da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Samsun'da şofbenden yangın çıktı, System.String[]

Samsun'da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahalles'inde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrsklı ailesinin kaldığı 3 katlı binanın giriş katındaki dairede banyodaki şofbenden yangın çıktı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN

İlkadım, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:23 Kaynak: İHA
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