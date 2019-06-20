Son Dakika Haberleri: Samsun'da soğuk hava deposunda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da soğuk hava deposunda yangın

43 dakika önce

Vezirköprü ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Samsun'da soğuk hava deposunda yangın, System.String[]
Vezirköprü ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Çakırtaş Mahallesi'nde bir süt ürünleri firması tarafından soğuk hava deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı.
Binanın dış kısmında bulunan klimanın dinamosunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında binanın dış kısmında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Vezirköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı Numan Kurtulmuş: Kürtler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:33:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da soğuk hava deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]