Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı

07.03.2022 15:07
Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı

S? Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 101 kişi yakalandı.

S? Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 101 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı sabit yol ve "şok" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 29 bin 603 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 101 şahıs yakalandı.

Denetimlerde 33 kişiye idari, 13 kişiye adli işlem yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Kent genelindeki denetimlerde de 130 park ve bahçe ile 337 iş yeri kontrol edildi.

Şok uygulamalarda biri kurusıkı 9 tabanca, 2 av tüfeği, 39 kesici/delici alet, 36 çeşitli çaplarda mermi, 99 sentetik ecza hap, 70,66 gram esrar, 44,58 gram metamfetamin ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 16 bin 123 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 828 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 143 araç trafikten men edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı - Son Dakika
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