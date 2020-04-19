Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması sokakları boşalttı - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağın ikinci gününde il merkezi dışında, ilçe ve mahallelerde de kolluk kuvvetleri dışında sokak ve yollar boş kaldı. Samsun- Sinop kara yolunda ise trafik yoktu.

Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. İlkadım Belediyesi ekipleri ise sokak hayvanları için belirli yerlere mama bırakıyor.