Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 340 şahsa 1 milyon 41 bin TL ceza - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 340 şahsa idari işlem yapılarak 1 milyon 41 bin 870 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda; 4 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü saat 5.00'te sona eren sokağa çıkma yasağında, 340 şahsa idari işlem yapılarak 1 milyon 41 bin 870 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN