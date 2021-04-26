Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişiye 765 bin 959 lira ceza kesildi - Son Dakika

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişiye 765 bin 959 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kentte 22 Nisan saat 21.00'den 26 Nisan saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişi hakkında idari işlem yapılarak 765 bin 959 lira ceza uygulandığı kaydedildi.