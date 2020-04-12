Samsun'da sokağa çıkma yasağına uymayan 194 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Samsun'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 194 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında kentte iki günlük sokağa çıkma yasağının sürdüğüne işaret edildi.

Yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan 194 kişiye 138 bin 449 lira para cezası uygulandığı, 20 kişiye de adli işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağına uyulması konusunda anons yapılarak uyarılarda bulunulmuştur.

Hepimizin sağlığı için gerekli özeni, hassasiyeti ve duyarlılığı göstererek sokağa çıkmayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadesine yer verildi.