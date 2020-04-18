Samsun'da sokağa çıkma yasağında polis denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sokağa çıkma yasağında polis denetimi - Son Dakika

Samsun'da sokağa çıkma yasağında polis denetimi

6 saat önce

Samsun'da sokağa çıkma yasağında polis denetimi Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından polisler sokaklarda ve araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini sordu.

Samsun'da sokağa çıkma yasağında polis denetimi

SAMSUN - Samsun'da sokağa çıkma yasağının ardından polisler sokaklarda ve araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini sordu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan sokağa çıkma yasağı geçen hafa olduğu gibi bu hafta sonu da uygulanırken, Samsun'da polis araçlar üzerinde sokağa çıkma yasağıyla ilgili denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçlarda bulunanlarda izin belgelerini kontrol etti. 112'yi arayarak hastalık veya başka bir mazeretlerinden dolayı izin alanları da teyit edip daha sonra yollarına devam etmelerini sağladı.

Samsun'da sokağa çıkma yasağında polis denetimi

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:46 Kaynak: İHA

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