Samsun'da sokak hayvanları için mama ve su kabı dağıtılıyor - Son Dakika

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış AŞ (YEPAŞ) sokak hayvanları için ücretsiz mama ve su kabı dağıtıyor.

Sıcakların yoğunluk kazandığı ve salgın döneminde alınan tedbirlerden dolayı yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için YEPAŞ, şehrin belirli noktalarında bulunan alanlara özel üretilen mama ve su kapları yerleştirdi.

Koronavirüs salgını sürecinde Atakum Belediyesine bağlı ekipler ile ortaklaşa park ve bahçelerde belirlenen alanlara mama ve su kapları bırakan YEPAŞ, şimdi müşteri hizmetleri merkezlerinde yine sokak hayvanları için özel tasarlanan mama ve su kaplarını mamaları ile birlikte ücretsiz dağıtıyor.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, yaptığı açıklamada, "Bu proje ile sokak hayvanlarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına yola çıktık, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışırken, çocuklara ve yetişkinlere de hayvan sevgisi aşılamaya çalışılıyoruz. Önceliğimiz her zaman sosyal sorumluluk konularında dikkat çekmek ve örnek olmaktır." ifadelerine yer verdi.