Samsun'da sokak köpeğinin yaraladığı karacayı jandarma ekibi tedavi ettirdi - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekibi, yaralı bulduğu karacanın tedavi edilmesini sağladı.
Dikbıyık Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevinde, bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandığı anlaşılan karacayı alıp veterinere götürdü.
Jandarmanın tedavisini sağladığı karacanın Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
- Kaynak: AA
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