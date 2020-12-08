Samsun'da sokak köpeğinin yaraladığı karacayı jandarma ekibi tedavi ettirdi - Son Dakika

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevinde, bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandığı anlaşılan karacayı alıp veterinere götürdü.

Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim

Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı