Samsun'da sokak ortasında darp edilen gencin görüntüsü ortaya çıktı
Samsun'da gece yarısı sokak ortasında darp edilen gencin görüntüsü ortaya çıktı.
Samsun'da gece yarısı sokak ortasında darp edilen gencin görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde cumartesi gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki H.O. kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında darp edilerek hastanelik oldu. Yaralı şahıs 112 acil servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
H.O.'nun darp edilmesinin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların yerde yatan gencin kafasına sopa ile vurup tekme atmaları dikkat çekti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:36 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da sokak ortasında darp edilen gencin görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti