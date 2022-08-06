Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

06.08.2022 08:53
Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi vurularak hastanelik oldu.

Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 429. Sokak'ta sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli bir kişinin pompalı tüfekle 3 el ateş açması sonucu Fatih K. yaralandı. Silahlı saldırgan olayda kullandığı tüfekle birlikte yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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