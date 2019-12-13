Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

7 saat önce

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Altınvadi Sokak ile Kemaliye Sokak'ın kesiştiği yerde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ü.E.(38) sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs özel oto ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı E.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis kaçak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri saldırının gerçekleştiği sokakta yaptıkları araştırmada tabancadan çıkan boş kovanlar ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kemaliye, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır
Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:10 İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı? - Son Dakika Haber
22:10 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için... - Son Dakika Haber
22:10 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
22:10 Denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber
22:08 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle... - Son Dakika Haber
21:39 Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak - Son Dakika Haber
20:39 Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:20:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]