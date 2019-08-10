Samsun'da sokak ortasında sopalı saldırıda kanlar içinde kalıp bayıldı
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Samsun'da sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan bir kişi kanlar içinde kalarak bayıldı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:34 Kaynak: İHA
'da sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan bir kişi kanlar içinde kalarak bayıldı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevyeri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki E.Y., 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan şahıs sokak ortasında olduğu yere yığılıp bayıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan E.Y., 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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