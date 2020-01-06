Samsun'da sokak satıcılarına "şok" uygulama: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da sokak satıcılarına 'şok' uygulama: 7 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da sokak satıcılarına "şok" uygulama: 7 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan "şok" uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da sokak satıcılarına

Samsun'da sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan "şok" uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde "şok" adını verdikleri uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 84,50 gram esrar maddesi, 294 uyuşturucu hap, 0,60 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Biri uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
20:47 Safranbolu'da beyaz güzellik - Son Dakika
20:47 "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni - TBMM Başkanı Mustafa Şentop(1) - Son Dakika
20:46 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden "yeni ittifak" - Son Dakika
20:45 Irak Başbakanı Abdülmehdi: "Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak" - Son Dakika
20:42 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (EK) - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 20:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da sokak satıcılarına "şok" uygulama: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]