Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Havza ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 kilo 125,5 gram metamfetamin, 5 bin uyuşturucu hap, 636,61 gram sentetik uyuşturucu, 138,40 gram esrar, 192 kapsül sentetik ecza hapı, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 145 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.???????