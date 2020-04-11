Samsun'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika
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Samsun'da sokaklar boş kaldı

6 saat önce

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

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SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden birisi olan Samsun'da, vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin cadde ve sokaklar ile meydanları boş kaldı.


Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:01 Kaynak: DHA

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