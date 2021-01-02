Samsun'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Samsun'da sokaklar boş kaldı

02.01.2021 14:07
Samsun'da sokaklar boş kaldı, System.String[]

Samsun'da kısıtlamanın ikinci gününde cadde, sokak ve meydanlar bomboş kaldı.

Samsun'da kısıtlamanın ikinci gününde cadde, sokak ve meydanlar bomboş kaldı.

80 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde Samsun sokakları sessizliğe büründü. Samsun'un sembol yerlerinden ve her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan merkez sahil şeridi ve çevresi bomboş bir halde görüntülendi. Şehrin farklı noktalarına konumlanan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkan herkesin tek tek izin belgelerine bakan ekipler, HES kodu denetimi de yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına Samsun'da da uyulduğu gözlemlendi. - SAMSUN

Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı

Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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