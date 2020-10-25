Samsun'da sokakta fenalaşan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da sokakta fenalaşan genç hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sokakta fenalaşan genç yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sokakta fenalaşan genç yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, sanayide çırak olarak çalıştığı iş yerinden çıkarak evine giden Harun Mete Şahin (14), Yeni Mahalle 204. Sokak'ta bir anda yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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