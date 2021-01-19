Samsun'da sokakta yaşayan evsizlere belediyeden sıcak yuva hizmeti - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sokakta kalan evsizlere "barınma evi"nde misafir ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 8 dönüm arazi üzerine inşa ettiği 10 oda ve 20 kişi kapasiteli barınma evini hizmete açıldı.

Havaların soğumasıyla sokakta yaşayan kimsesizlere sağlık, temizlik, güvenlik ve 3 öğün yemek verilen odalarda misafir ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınma evinin ihtiyaç sahibi kişiler, konaklama ihtiyacı olan aileler, hasta ve refakatçilerine hizmet vereceğini söyledi.

Samsun'da 12 ay boyunca hizmet verecek tesiste üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını vurgulayan Demir, "İlk amacımız, sokakta yaşayan vatandaşlarımız olmasın. Ardından günübirlik Samsun'a tedaviye veya yakınına refakat etmeye gelen, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımıza konaklama hizmeti verebilmek." dedi.

Binanın inşaatına geçen yıl başladıklarını ve kısa sürede tamamladıklarını anlatan Demir, burada emniyet birimleri ya da vatandaşların ihbarlarıyla kendilerine ulaşan kişileri misafir ettiklerini dile getirdi.

Demir, aileleriyle yaşadıkları sorunlar nedeniyle sokakta kalanlara ayrı bir hizmet daha verdiklerini aktardı. Aileleri ile iletişime geçip bu sorunların çözümü için psikolojik danışmanlık hizmeti sunduklarını vurgulayan Demir şunları kaydetti:

"Sıcak, güvenli, hiçbir sorun olmayacak şekilde sosyal devlet anlayışıyla ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza kucak açıyoruz. İşi olmayan vatandaşlarımızı belediyemizin istihdam bürosuna yönlendiriyoruz. Hızlı şekilde iş bulabilmeleri için takip ediyoruz. Şu an 10 vatandaşımız burada kalıyor. Barınma evimiz ikili ve tekli odalara sahip. Odalarımızda televizyon, masa, dolaplar mevcut. Burası 24 saat sıcak suyu, banyosu tuvaleti ile bir kişinin ev ortamında ihtiyaç duyabileceği ne varsa her şeye sahip bir merkezdir."

"Buraya, 'milletin evi' adını koydum"

Ailesiyle yaşadığı sıkıntı nedeniyle Gaziantep'ten Samsun'a gelen ve kalacak yeri olmadığı için barınma evine sığınan Gökhan Kara, bir süre Ankara'da sokaklarda yaşadığını da belirterek, "Burada kimsem yok, işim yok, sokaklarda kalıyordum. Sağ olsun, zabıta ekipleri beni buraya getirdi. Burada sıcak yemek, sıcak oda, sıcak duş var. Ben buraya, 'milletin evi' adını koydum." ifadesini kullandı.

Evinin yanması nedeniyle kalacak yerinin olmadığı için sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını belirten Birol Emerce ise barınma evi sayesinde sıcak bir yuva bulduğunu vurgulayarak, "Kalacak yerim ve maddi durumumun olmadığı için beni barınma evine getirdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Sokakta kalmaktan kurtuldum. Soğuktan korunuyoruz. Burada bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Günümüz güzel geçiyor. Dinleniyorum, televizyon izliyorum. Burada her şey var." diye konuştu.