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SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI - Son Dakika

SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

01.10.2021 10:09
SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI, System.String[]

İLKADIM'DA SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTIİlkadım Belediyesi saz kursiyerlerin verdiği "Bağlama Dinletisi ve Solistler Geçidi" konseri dinleyicilerden tam not aldı.

İLKADIM'DA SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

İlkadım Belediyesi saz kursiyerlerin verdiği "Bağlama Dinletisi ve Solistler Geçidi" konseri dinleyicilerden tam not aldı. Koro konferans salonunu dolduranlar türkü severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Koro Şefi ve Bağlama Eğitmeni Şef Hızır Aydın yönetiminde ve saz ekibiyle birlikte 40 kişilik bir toplulukla çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Saz Kursiyerleri Korosu, 2020-2021 sezonunun ilk konserinde çeşitli yörelerden sevilen eserlerini seslendiren koro üyeleri dinleyicileri mest etti. Belediye hizmet binası Konferans Salonu'nda halka açık ve ücretsiz olarak verilen konser yoğun ilgi gördü. Konser programına çok sayıda davetli katıldı. Şef Hızır Aydın yönettiği 2. Bölümden oluşan konserde, çeşitli yörelere ait koro ve solo eserler olmak üzere toplam 18 türkü seslendirildi.

"Türküleri söyleyen bu diller alkışları hak ediyor"

Gerçekten yoğun emek kokan, kulaklarımızın pasını silen çok güzel bir akşam ve çok güzel bir müzik ziyafetiydi. Sazlarla birlikte mızraplar beraber atıyor. Yürekler de birlikte atıyor diyen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Bu atan koskoca yürekleri bu koroyu yetiştiren Şef Hızır Aydın'ı canı gönülden tebrik ediyorum. İlkadım Belediyesi olarak kültür etkinliklerimize biraz olsun ara vermek zorunda kaldık. Ama burada görüyorum ki değerli Başkan Yardımcım Ramazan Bayraktar ve mesai arkadaşlarım bu programı sahiplenen gönül dostları ile türkü için buradayız. Çünkü türküyü bilmeyen, Türkü bilmez. Türkün içinde hikayeler özlemler vardır. Kültürünü ektiğimiz gönül coğrafyasında bu türküleri söyleyen bu diller alkışların en büyüğü hak ediyor" diye konuştu.

"Unutulmaz bir gece yaşadık"

Hakikaten arkadaşlarımız bize bu akşam unutamayacağımız bir gece yaşattı diyen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, " Bir Trakya'ya gittik, bir Doğu Anadolu'ya gittik, Ege'ye gittik, Marmara'ya gittik. Biliyorsunuz Anadolu insanı duygularını direk söyleyemez. Bizim böyle bir özelliğimiz vardır. Ne yaparız? Duygularımızı ya kilim gibi el işlerine yansıtırız yada türkülerimize yansıtırız. Bunlar Anadolu insanının biriktire biriktire günümüze aktardığı duygular ve düşüncelerdir. Heyecanla ve özveri ile çalışıp kulağımızın pasını silen sevgili koristlerimize ve koronun en büyük destekçisi olan Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş adına arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hakikaten hepsi harika bir performans sergilediler" dedi.

"Sanata ve sanatçıya önem veren Başkan Demirtaş'a teşekkür etti"

Sanatın bu kadar önem verildiği bir kentte, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a bir kez daha teşekkür ediyorum diyen Şef Hızır Aydın, " Hakikaten burası bizler için başka bir kent, İlkadım'ın bendeki değeri o kadar fazla ki… Bunun için sanata katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İyi ki beraberiz" şeklinde konuştu.

Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ve Ramazan Bayraktar Şef Hızır Aydın'a, genç müzisyenler ve solistlere çiçek ve teşekkür belgelerini takdim etti.

SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI
SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI
SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI
SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI
SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI
SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI
SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

İlkadım Belediyesi, Bağlama, Samsun, Aydın, Magazin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum SOLİSTLER GEÇİDİ TÜRKÜ SEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI - Son Dakika


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