Son Dakika Haberleri: Samsun'da sosyal medyadan silah ticaretine 3 gözaltı
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Samsun'da sosyal medyadan silah ticaretine 3 gözaltı

57 dakika önce

Samsun'da sosyal paylaşım sitelerinden irtibat kurdukları şahıslara silah temin ederek 'silah ticareti' yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da sosyal medyadan silah ticaretine 3 gözaltı, System.String[]
Samsun'da sosyal paylaşım sitelerinden irtibat kurdukları şahıslara silah temin ederek 'silah ticareti' yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden irtibat kurdukları şahıslara silah temin ederek 'silah ticareti' yaptıkları gerekçesiyle S.A., F.A. ve S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 adet dolu fişek ve tabanca sürgü takımı elde edildi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
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