Samsun'da "Spora Cimnastik ile Başlıyorum Projesi" uygulanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun'da 'Spora Cimnastik ile Başlıyorum Projesi' uygulanıyor - Son Dakika Spor

Samsun'da "Spora Cimnastik ile Başlıyorum Projesi" uygulanıyor

6 saat önce

Samsun'da "Spora Cimnastik ile Başlıyorum Projesi" kapsamında anaokulları ile özel eğitim kurumlarındaki çocuklara cimnastik öğretiliyor.

Samsun'da

Samsun'da "Spora Cimnastik ile Başlıyorum Projesi" kapsamında anaokulları ile özel eğitim kurumlarındaki çocuklara cimnastik öğretiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, projenin tanıtımı amacıyla Canik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen programda, geçen yıl eylül ayında Canik ilçesinde başlayan projeye daha sonra diğer ilçelerin de katıldığını söyledi.

Projenin özellikle anaokulundaki çocuklara hitap ettiği aktaran Kasapoğlu, "14 anaokulundan 986 öğrenci ile özel eğitim kurumlarındaki çeşitli engel gruplarından 350 çocuğumuz spora cimnastikle başlıyor. Çocuklara antrenörler nezaretinde eğitim veriyoruz. Geleceğin yıldız sporcularını 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklarımızdan seçmeye başlıyoruz. Çocukların bu yaşta sporu sevmesi, cimnastik yapması, gelecekte başarı olmaları adına büyük önem taşımaktadır. Burası bir nevi sporcu fabrikası haline dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, cimnastiğin zor bir spor dalı olduğuna işaret ederek, "Cimnastikte dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonları çıkarmak istiyoruz. Bu zorlu spora çocuklarımızın anaokulu çağlarında başlaması gerekiyor. Bunun için erken yaşta projeler yaparak çocuklarımızı cimnastik veya farklı branşlarda spora yönlendiriyoruz." dedi.

Programda minik sporcular ile çeşitli engel gruplarındaki çocukların sunduğu cimnastik gösterisi de beğeni topladı.

Samsun, Canik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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