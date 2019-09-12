Samsun'da STK'lardan "12 Eylül" açıklaması

Samsun'da bir grup, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle yaptıkları açıklamayla darbeleri protesto etti.



12 Eylül 1980 darbesinin 39. yıl dönümü dolayısıyla bazı STK'lar İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde eylem düzenledi. Kalabalık daha sonra darbede öldürülen kişilerin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle birlikte sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması okuyan Cengiz Akşan, "12 Eylül faşist darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Yargılamalar bir düşürüldü. İşkence davaları kapatıldı. Darbenin üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen bir hesaplaşma iklimi oluşturamadık. Bu ülkenin tarihi darbelerle, toplu katliamlarla doludur. Bu darbelerle katliamlarla yüzleşmemiş olmak ve cezasız kalması;sokağa taşan ırkçı nefreti, katliamcı anlayışı, darbeci zihniyeti ve gerici yobaz oluşumları çoğaltmaktadır" dedi.



Yapılan basın açıklamasının ardından protesto sona erdi. - SAMSUN