Samsun'da STK'lardan Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi - Son Dakika

Samsun'da sivil toplum kuruluşları(STK) Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etti.



"Çin Uygur Türklerine Zulme Son Ver" sloganıyla bir araya gelen Türk Ocakları Samsun Şubesi, Alperen Ocakları Samsun Şubesi, İlkadım Kent Konseyi ve Türk Eğitim- Sen Samsun Şubesi tarafından düzenlenen bir basın açıklaması ile Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskıcı politikalara tepki gösterildi. İstiklal Caddesi (Çiftlik) üzerinde yapılan açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlara eşi benzeri görülmemiş bir baskı ve zulüm politikası uyguladığı belirtildi.



Grup adına yapılan açıklamayı okuyan Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Serkan Şen, "Çin, Doğu Türkistan'da uzun süredir 'terörizm ve dini aşırılık' bahanesiyle devam ettirdiği bu ırkçı tutumundan, insan hakları ve inanç hürriyeti kısıtlamalarından ve 'yeniden eğitim kampları' adıyla açık hava hapishanesi şeklinde kurguladığı çağdaş işkence yuvalarından bir an önce vazgeçilmelidir. Yasa dışı bir şekilde gözaltında tutulan soydaşımızın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda duyarlı davranmaya ve çözüm üretmeye davet ediyoruz" dedi.



Yapılan açıklamaya İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Hayati Tekin de katılarak destek verdi. - SAMSUN