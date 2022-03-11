Samsun'da stokçulukla mücadele - Son Dakika
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Samsun'da stokçulukla mücadele

11.03.2022 12:53
Samsun'da stokçulukla mücadele

Samsun'da valilik koordinasyonda tüm ilçelerde haksız fiyat artışları, fiyat spekülasyonları ve stokçulukla mücadele devam ediyor.

Samsun'da valilik koordinasyonda tüm ilçelerde haksız fiyat artışları, fiyat spekülasyonları ve stokçulukla mücadele devam ediyor.

Haksız fiyat artışları, fiyat spekülasyonları ve stokçulukla mücadele ile temel gıda ürünlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranının uygulanmasına yönelik denetimler, Samsun Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, İl Ticaret Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla tüm ilçelerde kararlılıkla sürdürülüyor. - SAMSUN

Samsun'da stokçulukla mücadele
Samsun'da stokçulukla mücadele
Samsun'da stokçulukla mücadele

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Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği, Ticaret, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da stokçulukla mücadele - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da stokçulukla mücadele - Son Dakika
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