Samsun'da Su Hattı Yenileme Çalışması Sırasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Su Hattı Yenileme Çalışması Sırasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti

28.07.2023 20:14

Samsun'un Havza ilçesinde su hattı yenileme çalışması sırasında traktörle taşınan çelik su boruları kayarak üzerlerine düşen 2 işçi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan diğer işçi ise hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun'da su hattı yenileme çalışması sırasında üzerlerine çelik su borusu düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Olay, Havza ilçesi Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Ladik ilçesinden Amasya'nın Suluova ilçesine götürülecek olan su hattı yenileme çalışması sırasında traktörle taşınan çelik su boruları kayarak işçilerden Selami Baş (46) ve Mustafa Çakır'ın (18) üzerine düştü. Ağır yaralanan işçilerden Mustafa Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, Selami Baş ise Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 2 çocuk babası Baş, hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Samsun'da Su Hattı Yenileme Çalışması Sırasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Su Hattı Yenileme Çalışması Sırasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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