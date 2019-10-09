Samsun'da su kaynaklarından 115,3 milyon metreküp su çekildi

Samsun'da 2018 yılında belediyeler tarafından su kaynaklarından 115,3 milyon metreküp su çekildi. Kişi başı günlük ortalama su miktarı 246 litre olarak belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü belediye su istatistiklerini açıkladı. 2018 yılı içme ve kullanmaya suyu şebekesi kapsamında Samsun'da bulunan 18 belediye, su kaynaklarından 115,3 milyon metreküp su çekti. Samsun'da belediyelerce çekilen suyun yüzde 65,8'i barajlardan, yüzde 13,2'si akarsulardan, yüzde 18,1'i kuyulardan ve yüzde 2,8'i göl, gölet veya denizlerden sağlandı.



Samsun'da kaynaklardan çekilen suyun yüzde 82,8'i artırıldı



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun'da belediyeler tarafından çekilen toplam 115,3 milyon m3 suyun 95,5 milyon metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri tarafından arıtıldı. Toplam çekilen suyun yüzde 82,8'i de arıtılarak hizmete sunuldu. Arıtılan suyu yüzde 78,1'i konvansiyonel, yüzde 21,9'una ise gelişmiş arıtma uygulandı.



Samsun'da belediye nüfusunun yüzde 96,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi



İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 96,0 olarak hesaplanırken içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise yüzde 79,5 olarak hesaplandı. Samsun'da belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesinden çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 246 litre olarak belirlendi.



Türkiye'de ise bulunan bin 399 belediyenin bin 397'sine içme ve kullanma suyu şebekesi hizmeti verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,2 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 39,9'u barajlardan, yüzde 28,1'i kuyulardan, yüzde 18,4'ü kaynaklardan, yüzde 9'u akarsulardan ve yüzde 4,6'sı göl, gölet veya denizlerden sağlandı. - SAMSUN