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Samsun'da su samuru görüntülendi - Son Dakika

Samsun'da su samuru görüntülendi

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:59

Samsun'da su samuru görüntülendi Samsun'da sahilde vakit geçiren vatandaşların kamerasına su samuru takıldı.

Samsun'da su samuru görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da sahilde vakit geçiren vatandaşların kamerasına su samuru takıldı. Su samurunun denizden yakaladığı balığı sahile çıkarıp yediği anlar kaydedildi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru Atakum sahilinde görüntülendi. Ürken ve suda yaşadığı için nadir görünen hayvanlar arasında yer alan su samurunun sahilde balık yediği görüldü.

Sahilde vakit geçiren vatandaşların görüntülediği su samuru denizden çıkışıyla bir anda şaşırttı. Vatandaşlar su samurunun yakaladığı balığı yediği anlara şahit oldu ve bu anları kaydetti. Kendisini görüntüleyenlere aldırış etmeyen su samuru, balık ziyafeti sonrası suya girip gözden kayboldu.

Samsun'da su samuru görüntülendi
Samsun'da su samuru görüntülendi
Samsun'da su samuru görüntülendi

Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da su samuru görüntülendi - Son Dakika


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