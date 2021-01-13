Samsun'da suç aydınlatma oranı jandarmada yüzde 98, emniyette yüzde 91 - Son Dakika

Samsun'da suç aydınlatma oranı jandarmada yüzde 98, emniyette yüzde 91

13.01.2021 18:21
Samsun'da suç aydınlatma oranı jandarmada yüzde 98, emniyette yüzde 91, System.String[]

Samsun'da 2020 yılında suç aydınlatma oranı jandarma bölgesinde yüzde 98, emniyet bölgesinde yüzde 91 olarak gerçekleşti.

Samsun'da 2020 yılında suç aydınlatma oranı jandarma bölgesinde yüzde 98, emniyet bölgesinde yüzde 91 olarak gerçekleşti.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 2020 yılı içinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda, meydana gelen asayiş olaylarında düşüş yaşandığının görüldüğü belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları kapsamında 2020 yılında suç aydınlatma oranının 98 olduğu belirtilen açıklamada, "2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 8 artış, mal varlığına karşı suçların aydınlatılma oranında yüzde 11 artış, kişi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında ise yüzde 42 azalış meydana gelmiştir. Jandarma sorumluluk alanında 10 bin 628 asayiş olayı meydana gelmiş olup 4 bin 831 aranan şahıs yakalanmıştır. " ifadelerini yer verildi.

Açıklamada, ayrıca 2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda yüzde 18 artış, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 8 düşüş sağlandığı maddi hasarlı trafik kazalarında ise yüzde 12 azalma olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamanda sosyal mesafe kuralına uymayan 562 şahsa, maske kuralına uymayan 325 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan bin 347 şahsa idari işlem yapıldığı, ayrıca 2010 düğün denetlenerek 115 şahısın ikaz edildiği, 470 işyeri kontrol edilerek 7 iş yerine yasaklara uymadığı için gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, 2020 yılında suç aydınlatma oranının yüzde 91 gerçekleştiği vurgulanan açıklama şunlar aktarıldı:

"2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 3,3 azalma, ateşli silahlarla yaralanma oranında yüzde 18,8 düşüş, kesici aletle kasten yaralama suçlarında ise yüzde 7,5 azalma meydana gelmiştir. Emniyet sorumluluk alanında 30 bin 620 olay meydana gelmiş olup, 4 bin 943 aranan şahıs yakalanmıştır. Ayrıca bir milyon 568 bin 725 şahıs sorgulanmış, 580 bin 616 araç kontrol edilmiştir."

Samsun'da emniyet bölgesinde 2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda yüzde 60 azalma, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 9,7 düşüş yaşandığı belirtildi.

KOVİD-19 tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaların da aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ağustos 2020 - 4 Ocak 2020 tarihleri arasında karantina tedbirleri kapsamında pozitif veya temaslısı olup evinde izolasyonda olması gerekenlere yönelik 59 bin 393 şahsın adreslerinde denetimi gerçekleştirilmiştir. Sosyal mesafe kuralına uymayan 6 bin 995 şahsa, maske kuralına uymayan 18 bin 558 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan 6 bin 936 şahsa idari işlem yapılmıştır. Ayrıca 2010 düğün denetlenerek 16 bin 217 şahıs ikaz edilmiş, 3 bin 728 işyeri kontrol edilerek 50 işyerinin yasaklara uymadığı tespit edilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Uygulama noktalarında izinsiz seyahatin önlenmesi için 174 bin 381 araç ve 298 bin 995 şahıs kontrol edilmiştir."

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Asayiş, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da suç aydınlatma oranı jandarmada yüzde 98, emniyette yüzde 91 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Aşılama yarın başlıyor! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı Son Dakika: Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu
Emre Belözoğlu: Mesut Özil transferine ilk defa bu kadar yaklaştık Emre Belözoğlu: Mesut Özil transferine ilk defa bu kadar yaklaştık         
19:11
Son Dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için Son Dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi         
19:00
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:37
Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum         
18:10
Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı arkadaşı Muzaffer Yıldırım'la küslüğünü bitirdi Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı arkadaşı Muzaffer Yıldırım'la küslüğünü bitirdi         
17:47
Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu         
17:22
Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı         
15:45
Huawei, Uygur Türklerini tespit edecek sistem için patente başvurdu Huawei, Uygur Türklerini tespit edecek sistem için patente başvurdu         
15:23
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 19:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da suç aydınlatma oranı jandarmada yüzde 98, emniyette yüzde 91 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei