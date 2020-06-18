Samsun'da suç örgütü operasyonu 7 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına aındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat imal ve ticareti yapmak suçundan R.V.K., M.B., G.A., Y.B. ve A.B. gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte 7,62 mm çapında G3 piyade tüfeği fişeği, 5,56 mm çapında HK-33 piyade tüfeği fişeği, 45 tabanca fişeği, oluklu ve testereli kasatura bıçak, kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Z.Ş. ve B.Ş.'yi de gözaltına alan ekipler, şahıslarında evinde de arama yaptı. Yapılan aramada 3 ses ve gaz tabancasından namlusu değiştirilerek üretilmiş tabanca, ruhsatsız tabanca, 3 ses ve gaz tabancası ele geçirildi. Gözaltında alınan 7 şüpheli, ifadelerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.