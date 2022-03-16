Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıya adli kontrol - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıya adli kontrol

16.03.2022 20:41
Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıya adli kontrol

Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, çıkar amaçlı suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kentte geçmiş yıllarda hakkında işlem yapılan ve halen yurt dışında firari durumda bulunan U.D'nin elebaşı olduğu örgüt üyelerinin sosyal medyadan haberleştiğini belirledi.

Örgüt üyelerinin kimliklerini tespit eden polis, operasyonla 6 şüpheliyi Canik ilçesindeki ikametlerinde yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada tabanca, 3 fişek, 7 sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı, kurusıkı tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Kırşehir'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı Kırşehir'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı Son dakika haberleri... Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı Son dakika haberleri... Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıya adli kontrol - Son Dakika


Son Dakika
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:54 Survivor'da Sergen Yalçın sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin yolunu tuttu
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
19:24 EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Tavan fiyat uygulama yetkimiz kanunen bulunmaktadır
19:15 Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 20:50:09. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıya adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement