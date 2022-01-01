Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Ali Bayram S'nin kullandığı 55 FB 295 plakalı otomobil, Çinik Mahallesi'ndeki kavşakta kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emel S, Sibel B. ile Nurdan B. yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Bayram S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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