Samsun'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sulama kanalına düşen 1,5 yaşındaki çocuk boğuldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sulama kanalına düşen 1,5 yaşındaki çocuk boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Hıdırlık Mahallesi 1721. Sokak'taki evlerinin önünde oynayan Kadir Can Al, bir anda gözden kayboldu.



Çevrede araştırma yapan dedesi Murat ve babası Murat Al, küçük çocuğu evin yakınındaki sulama kanalının içinde buldu.



Sudan çıkarılan küçük çocuk, ailesince komşularının aracıyla Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.



Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi, otopsi için morga konuldu.



Polis ekipleri ile savcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek

İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı

Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler