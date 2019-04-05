Son Dakika Haberleri: Samsun'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

Samsun'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sulama kanalına düşen 1,5 yaşındaki çocuk boğuldu.

Samsun'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sulama kanalına düşen 1,5 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hıdırlık Mahallesi 1721. Sokak'taki evlerinin önünde oynayan Kadir Can Al, bir anda gözden kayboldu.

Çevrede araştırma yapan dedesi Murat ve babası Murat Al, küçük çocuğu evin yakınındaki sulama kanalının içinde buldu.

Sudan çıkarılan küçük çocuk, ailesince komşularının aracıyla Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Polis ekipleri ile savcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: AA

Kadir Can, Vezirköprü, Samsun, Güncel
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