Samsun'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.
Örencik Mahallesi'nde 1,5 metrelik sulama kanalına karacanın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine Samsun Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, kanaldan çıkardıkları karacayı veteriner hekime götürdü. Tedavisi yapılan karaca, daha sonra bulunduğu bölgede doğaya salındı.
Kaynak: AA
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