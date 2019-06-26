Son Dakika Haberleri: Samsun'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu
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Samsun'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

2 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

Samsun'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.
Derbent Barajı yakınındaki asfalt şantiyesi önünde sulama kanalından su alan Mahmut Göçmen (65), ayağının kayması sonucu kanala düştü.
Sürüklenmeye başlayan Göçmen'i gören vatandaşlar, kurtarma ekiplerine bilgi verdi.
Çalışma başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre ileride Göçmen'in cansız bedenine ulaştı.
Göçmen'in sudan çıkarılan cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:57 Kaynak: AA
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