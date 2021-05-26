Samsun'da sulama kanalının kapaklarını çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde sulama kanalındaki kapakları çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karga Mahallesi kırsalında gece saatlerinde şüpheli bir aracın dolaştığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.
Ekiplerin söz konusu bölgede durdurduğu ve içerisinde A.Ş. (21) ile M.E'nin (22) bulunduğu 05 EU 93 plakalı araçtaki aramasında, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalından çalındığı anlaşılan 6 kapak ele geçirildi.
Gözaltına alınan her iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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