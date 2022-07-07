Samsun'da sulama tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Sondaj Mahallesi Çevre Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Ahmet Akkaya (39) idaresindeki 55 HT 450 plakalı Havza Belediyesine ait sulama tankeri direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Seyit Ahmet Akkaya, 112 ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da sulama tankeri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika