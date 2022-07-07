Samsun'da sulama tankeri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da sulama tankeri devrildi: 1 yaralı

07.07.2022 15:43
Samsun'da sulama tankeri devrildi: 1 yaralı

Samsun'da sulama tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Samsun'da sulama tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Sondaj Mahallesi Çevre Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Ahmet Akkaya (39) idaresindeki 55 HT 450 plakalı Havza Belediyesine ait sulama tankeri direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Seyit Ahmet Akkaya, 112 ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sulama tankeri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sulama tankeri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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