Samsun'da sulu tarımla Türkiye ekonomisine 336 milyon lira katkı sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Samsun ve ilçelerinde 2020 yılında 278 bin 373 dekar arazide yapılan sulu tarım ile bu yılın birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 336 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiğini aktardı.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Samsun'da 21 Mart'ta başlayan sulama sezonunun 26 Ekim'de tamamlandığını belirten Yıldız, "Samsun ve ilçelerimizde 2020 yılında 278 bin 373 dekar arazide yapılan sulu tarım ile bu yılın birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 336 milyon lira katkı sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Yıldız, tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Samsun'da 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsin. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız."