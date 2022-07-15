Olay yerinden ayrılıp babası M.G. ile tekrar alana dönen T.G, pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada T.G'ye müdahale eden E.T.A'nın babası Yasin A, dedeleri Recep A. ve Tekin Ö. ile davetlilerden Murat K, Sedat G. ve M.G. silahla yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Sünnet düğünündeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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