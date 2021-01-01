Samsun'da süper Ay - Son Dakika

Dünyanın çeşitli ülkelerinde de gözlenen 2020'nin son süper Ay'ı Samsun'da da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

2020 yılının dördüncü ve son süper Ay'ı dün gece kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünyanın çeşitli noktalarında izlenen süper Ay, insanları kendine hayran bıraktırdı. Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez izlendi. Samsun'da da bir yük gemisinin tam ortasından ayın doğması ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Vatandaşlar ise cep telefonları ile süper Ay'ı fotoğrafladı.

(Furkan Abrek Ünal/İHA)