Samsun'da süper Ay - Son Dakika

Samsun'da süper Ay
01.01.2021 12:07
Dünyanın çeşitli ülkelerinde de gözlenen 2020'nin son süper Ay'ı Samsun'da da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde de gözlenen 2020'nin son süper Ay'ı Samsun'da da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
2020 yılının dördüncü ve son süper Ay'ı dün gece kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünyanın çeşitli noktalarında izlenen süper Ay, insanları kendine hayran bıraktırdı. Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez izlendi. Samsun'da da bir yük gemisinin tam ortasından ayın doğması ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Vatandaşlar ise cep telefonları ile süper Ay'ı fotoğrafladı.
(Furkan Abrek Ünal/İHA)
Son Dakika Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu