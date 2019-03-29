Son Dakika Haberleri: Samsun'da Şüpheli Ölüm

Samsun'da Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Samsun'da bir kişinin, iş yerinin depo kısmında cesedi bulundu.

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Samsun'da bir kişinin, iş yerinin depo kısmında cesedi bulundu. Şahsın yaklaşık 1 veya 2 ay önce öldüğü tahmin ediliyor.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Yenimahalle Günsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi esnafı daha önce döşemeci olarak kullanılan iş yerindeki pencere camlarındaki sinekleri fark edince, uzun zamandır görmedikleri ve bazen burada kalan iş yeri sahibi Hidayet Er'i (60) merak ederek içeri girdi. Esnaflar, Hidayet Er iş yerinin üst katındaki ofis kısmında koltuk üzerinde ölü olarak buldu. Hidayet Er'in yaklaşık 1 veya 2 ay önce ölmüş olabileceği tahmin edilirken, yalnız yaşayan şahsın cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hidayet Er'in ölümü şüpheli bulundu ve cesedinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:28 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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