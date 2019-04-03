Samsun'da Şüpheli Ölüm

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.



Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Çay Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edilen bilgiye göre, kardeşi ile birlikte yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen Ümit Hüseyin Aksu (52), oturdukları dairenin üst katındaki kapısı olmayan ancak eşya yığınlarının bulunduğu yerde yorgan üzerinde ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Ümit Hüseyin Aksu'nun ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı

Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu

19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan Skandal Sözler: Bundan Sonra Oyu Veren Hizmeti Önce Alacak

4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı