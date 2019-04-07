Son Dakika Haberleri: Samsun'da Şüpheli Ölüm

Samsun'da Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Samsun'da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.

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Samsun'da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Kolay Mahallesi Ünözü Koşaca mevkiinde meydana geldi. Bursa'da ikamet ettiği öğrenilen Mahmut Gül (59) misafirliğe geldiği Samsun'da yol kenarında ölü olarak bulundu. Mahmut Gül'ün ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gül'ün ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:19 Kaynak: İHA

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